HFC bei Punktgewinn im Glück: VfL Osnabrück wird klarer Elfmeter verwehrt

Osnabrück/Halle (Saale)/MZ - Diese Szene war der große Aufreger nach dem 0:0 zwischen dem VfL Osnabrück und dem Halleschen FC am Freitagabend in der 3. Liga. In der 63. Minute forderte der VfL vehement Elfmeter, nachdem Felix Higl im Strafraum zu Boden gegangen war. Schiedsrichter Florian Exner aus Münster ließ aber weiterspielen.

Wie die TV-Bilder eindeutig belegen: Eine Fehlentscheidung des ansonsten sicheren Schiedsrichters aus Münster. Niklas Kastenhofer hatte beim Versuch, den Ball zu klären, klar den Fuß des Osnabrückers getroffen. Exner hatte frei Sicht auf die Szene, stand keine zehn Meter entfernt, pfiff aber nicht ab. Kuriose Statistik: Der HFC blieb im vierten Spiel unter Exners Leitung ohne Gegentor.

Spiel verpasst? Die Highlights von Osnabrück gegen HFC im Video

VfL Osnabrück benachteiligt: HFC hat bei Elfmeter-Szene Glück

Für den gefoulten war die Sacheschnell klar. „Er geht mir hinten in die Hacke rein, für mich ist das ein klarer Elfmeter“, sagte Higl nach Abpfiff bei „Magenta Sport“. Und mit seiner Sichtweise war der Angreifer nicht alleine.

Selbst HFC-Trainer Florian Schnorrenberg kam nach Ansicht der Zeitlupe nicht umhin, die Fehlentscheidung des Unparteiischen einzugestehen. „Da haben wir heute tatsächlich mal Glück gehabt“, sagte der Coach: „Da hätten wir uns über einen Elfmeter nicht beschweren dürfen.“

Allerdings verwies Schnorrenberg auch auf die vielen Elfmeter, die in der laufenden Saison schon gegen sein Team gepfiffen worden sind: Sechs an der Zahl waren es, Ligarekord. Und zumindest der Letzte beim 2:3 gegen Saarbrücken war strittig: Für Kastenhofers hohes Bein hätte es wohl eher indirekten Freistoß als Elfmeter geben müssen.

Trotz Fehlentscheidung: VfL-Trainer Scherning lobt Schiedsrichter

Auch Osnabrücks Trainer Daniel Scherning hatte keine Zweifel an der Szene in der 63. Minute: „Er trifft ihn ja klar. Schiedsrichter und Linienrichter stehen beide gut. Die haben heute gut gepfiffen, aber diese eine Situation ist eben ein Elfmeter, da können wir dann 1:0 in Führung gehen.“ Bei allem Ärger sagte der Coach aber angesichts der vielen guten, aber ungenutzten Torchancen seines Teams: „Wir hatten den Sieg heute schon selbst in der Hand gehabt.“

Felix Higl war zudem noch an einer zweiten diskutablen Szene beteiligt. Nach einer Flanke ging er zum Ball und wurde klar von HFC-Kapitän Jonas Nietfeld geschubst. Higl kommentierte die Szene anschließend sportlich fair: „Den kann man vielleicht geben, muss man aber nicht - da war die andere Aktion eindeutiger.“ Der VfL bekam aber beide Elfmeter nicht - zum Glück für den Halleschen FC.