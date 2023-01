HFC setzt bei Generalprobe auf Winkler - und auch auf Bolyki?

Halle (Saale)/MZ - Reges Treiben herrschte beim Halleschen FC am Feiertag – auf und neben dem Platz. Viele Fans waren am Mittag zum Leuna-Chemie-Stadion gekommen, um sich das Training ihres Teams anzuschauen. In dem mischte neben dem am Mittwoch verpflichteten Abwehrmann Alexander Winkler ein weiteres neues Gesicht mit: Stürmer Jan-Marc Schneider ist ab sofort Trainingsgast beim HFC.