HFC erinnert mit Ausstellung an erfolgreichste Zeit der Klubgeschichte

Halle (Saale)/MZ - Der Transport von Mansfeld-Südharz nach Halle glückte am Mittwoch ohne Komplikationen. Am Leuna-Chemie-Stadion nahmen fleißige Helfer das sicher verpackte Prunkstück entgegen. Ab dem kommenden Wochenende können Fans des Halleschen FC das Gemälde „Das Tor“ des 1984 in Sangerhausen verstorbenen Künstlers Wilhelm Schmied dann aus nächster Nähe bestaunen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.