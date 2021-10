HFC atmet auf: „Der Punkt fühlt sich sehr, sehr gut an“

Osnabrück/Halle (Saale)/MZ - Eine Halbzeit lang hat der Hallesche FC dem VfL Osnabrück ein offenes Spiel auf Augenhöhe geboten, nach der Pause wurde die Partie dann zunehmend einseitig. Aber mit viel Einsatz und etwas Glück holte der HFC am Ende beim 0:0 an der Bremer Brücke einen Punkt. Die Stimmen zum Spiel am Freitagabend.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „In der ersten Halbzeit hat uns offensiv die Zielstrebigkeit gefehlt, unsere Angriffe auch zu Ende zu spielen. Nach der Pause standen wir zu tief, weil Osnabrück das gut gemacht hat und hatten auch das Quäntchen Glück bei der Großchance. Alles in allem haben wir zu Null verteidigt, das ist bei uns schon lang her. Das macht mich erst Mal glücklich, auch wenn es sicher Dinge zu verbessern gibt. Wir haben bei keinem schlechten Gegner gespielt und fahren zufrieden mit dem Punkt nach Hause.“

Daniel Scherning (VfL-Trainer): „Ich bin enttäuscht, weil wir nicht gewonnen haben. Wir hatten eine Vielzahl an Chancen, um das Ding zu ziehen. Aber meine Jungs haben ein super Heimspiel abgeliefert. Wir haben die ganze zweite Halbzeit gedrückt und waren die Mannschaft, die hier gewinnen wollte. Aber uns hat das Tor gefehlt. Jetzt haben wir einen Punkt, aber das ist nicht das, was wir wollten.“

Tim Schreiber (HFC-Torwart): „Der Punkt fühlt sich sehr, sehr gut an. Die letzten 45 Minuten sind wir nicht mehr so ins Spiel gekommen, standen wieder zu tief, wie schon in den letzten Spielen. Der Gegner macht dann Druck, aber wir haben es stark gemacht und endlich mal wieder zu Null gespielt. Defensiv war es eine gute Leistung, offensiv müssen wir wieder zulegen.“

Felix Higl (VfL-Stürmer): „Heute wäre auf jeden Fall der Dreier drin gewesen. Wir waren die spielbestimmende Mannschaft, hatten mehr Torchancen, ganz klare Dinger, die wir eigentlich machen müssen. Da ist es ärgerlich, wenn man nur unentschieden spielt.“ (Quelle: Magenta Sport)