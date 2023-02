Andor Bolyki blieb in der Hinrunde meist nur die Jokerrolle. Zuletzt war der Stürmer gesetzt. Mit was er überzeugte und wie er den jüngsten Erfolg feierte.

Halle (Saale)/MZ - Auch bei der kleinen privaten Feier danach blieb Andor Bolyki in der Hauptrolle. In den Tagen nach dem erlösenden 1:0-Sieg mit dem Halleschen FC gegen Oldenburg in der dritten Fußballliga tischte der Stürmer fein auf.