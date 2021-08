HFC-Altstars spielen für Hinterbliebene von Kevin Schwarze

Halle (Saale)/MZ - Für die Traditionsmannschaft von Fußball-Drittligist Hallescher FC hat am Freitagabend mit einem Spiel bei den Alten Herren von Blau-Weiß Schortewitz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die neue Saison begonnen.

Am Wochenende darauf tritt die Traditionsmannschaft bei der SG Brachstedt an. Der Verein feiert sein 100-Jähriges Bestehen. Aus gleichem Grund treffen die HFC-Oldies auch noch auf den VfL Roßbach.

Am 15. Oktober steht zudem ein Benefizspiel in Merseburg auf dem Programm. Der Erlös geht an die Hinterbliebenen des Merseburger HFC-Fans Kevin Schwarze, der am 9. Oktober 2019 beim Anschlag von Halle vom rechtsextremen Täter erschossen wurde.