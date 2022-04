Hat der HFC ein Einstellungsproblem? Das sagt Trainer André Meyer

Die Mannschaft enttäuscht beim wichtigen Kellerduell in Duisburg, wirkt unverständlich leidenschaftslos. Wie Trainer André Meyer den Auftritt erklärt.

Halle (Saale)/MZ - Die unmissverständlichen Kommentare in den Sozialen Netzwerken nach Abpfiff ließen nicht lange auf sich warten: „Seelenlose Truppe“, „nur hier, um Geld zu verdienen“, „Leidenschaft? Fehlenzeige!“. Der Frust, die Enttäuschung der Fans des Halleschen FC über den Auftritt ihrer Mannschaft am Samstag beim 1:2 (1:1) in der 3. Fußball-Liga beim MSV Duisburg war groß.