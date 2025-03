Halle/MZ - Der Hallesche FC hat im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost einen Sieg gefeiert. Vor 7.743 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion gelang am Samstag ein 1:0-Erfolg gegen den FSV Zwickau. Das Team zeigte dabei eine Reaktion nach den zuletzt enttäuschen den Auftritten.

Das 2:2 beim FC Eilenburg hatte eine Reaktion des HFC erfordert. Trainer Mark Zimmermann setzte die schon einmal personell: Völlig überraschend stand Jonas Nietfeld erstmals seit seinem Kreuzbandriss vom Mai 2024 in der Startelf. Zuletzt hatte der Anführer, der auch die Kapitänsbinde trug, noch erklärt, dass es dafür eigentlich noch zu früh sei.

Stierlin fehlt dem HFC überraschend

Neu im Team waren zudem Kilian Zaruba, der anstelle des gesperrten Kapitäns Niklas Landgraf, und Max Kulke. Beide hatten zuletzt erkrankt gefehlt. Mit Torwart Sven Müller saß zudem ein weiterer Rückkehrer auf der Bank. Der Torwart hatte sich im Herbst an der Halswirbelsäule verletzt. Ein schmerzhafter Ausfall aber: Niclas Stierlin, Stammkraft im Mittelfeld, fehlte aufgrund einer Blessur aus dem Eilenburg-Spiel.

Vor den Augen von Ex-HFC-Trainer Torsten Ziegner, der das Spiel als MDR-Experte begleitete, bemühten sich die Gastgeber um einen aktiven Start. In der neunten Minute gehörte ihnen auch die erste gute Chance: Einen schicken Schlenzer von Fabrice Hartmann konnte Zwickau-Keeper Lucas Hiemann aber entschärfen.

Zwickau, bei dem mit Rico Schmitt ein weitere Ex-HFC-Trainer an der Seitenlinie steht, agierte abwartend, setzte auf sein schnelles Umschaltspiel über die Außen. Gerade Zehner Jahn Herrmann hatte bei den ersten Versuchen auffälligen Szenen. Die HFC-Abwehr bekam die Angriffe aber entschärft.

Gefährlicher blieben die Gastgeber, die die formstarken Sachsen zeitweise an den eigenen Strafraum zurückdrängten. In der 20. Minute bekam Hiemann an einen guten Versuch von Joe-Joe Richardson aber erneut die Hände dran.

Hartmann mit sechstem Saisontor

Die folgende Ecke brachte dann aber die verdiente Führung: Fabrice Hartmann, seit geraumer Zeit der formstärkste HFC-Spieler, wackelte zunächst FSV-Kapitän Mike Könnecke aus und schlenzte den Ball dann prächtig ins linke Eck. Diesmal hatte Hiemann nichts zu halten. Für Hartmann war es das sechste Saisontor, er ist damit alleiniger bester Schütze seines Teams.

Erst in der 37. Minute meldeten sich die eigentlich formstarken Zwickauer das erste Mal an: Veron Dobruna kam im Strafraum mit dem Außenrist zum Abschluss, zielte aber zu ungenau. Auf der Gegenseite hatte Hartmann nach Vorarbeit von Nietfeld noch eine gute Chance.

Die Pausenführung des HFC war verdient, die Rot-Weißen zeigten ein ganz anderes Gesicht als zuletzt.

Zwickau kam aber viel engagierter aus der Kabine und hatte in der 49. Minute eine riesige Doppelchance auf den Ausgleich. Lukas Eixler konnte von Zaruba im Strafraum nicht entscheidend gestoppt werden, so kamen erst Marc-Philipp Zimmermann und dann auch noch Hermann zum Abschluss. Zweimal konnte Jan Löhmannsröben auf der Linie klären. Er wurde danach gefeiert wie nach einem Tor.

Der HFC war zu passiv, die Führung wackelte. Zimmermann hatte in der 58. Minute die nächste große Gelegenheit auf den Ausgleich, diesmal stand ihm Keeper Bendel im Weg.

In der 60. Minute zeigten sich endlich auch die Hausherren wieder offensiv: Nach Balleroberung spielte Max Kulke einen tollen öffnenden Pass auf Hartmann. Der schoss aber knapp am Tor vorbei. Diese Chance schien den HFC aufzuwecken, der Torschütze hatte zwei weitere gefährliche Abschlüsse.

Nach 67 Minuten muss Jonas Nietfeld runter

In der 67. Minute war der Startelfeinsatz von Nietfeld beendet. Der Routinier hatte sich in jeden Ball geworfen, die fehlende Spielpraxis war ihm aber nach wie vor anzusehen. Für ihn kam Manasseé Eshele ins Spiel.

Der Joker verstolperte direkt in aussichtsreicher Position. So blieb das Spiel offen, auch wenn Zwickau nicht mehr den Druck entwickeln konnte, wie zu Beginn der Halbzeit.

Der HFC kämpfte aber um diesen Heimsieg, warf sich in die Bälle. Und er legte in der Nachspielzeit ein zweites Tor nach. Nach Vorarbeit des eingewechselten Lucas Halangk war es wieder Hartmann, der den Deckel auf die Partie machte.

Mit dem Sieg beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Lok Leipzig, der am Sonntag gegen den ZFC Meuselwitz, vorerst nur noch vier Punkte. Vor allem aber hat der HFC jetzt sehr gute Karten, zumindest die Vizemeisterschaft zu erringen. Mit einem absolvierten Spiel ist der Puffer auf Zwickau und Erfurt bei neun Punkten.