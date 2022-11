Hat der Hallesche FC diesen Abwehrspieler auf dem Zettel?

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC ist in der Winterpause auf der Suche nach Verstärkungen für den Abstiegskampf in der 3. Liga. Und im „kicker“ wird nun ein erster Name gehandelt: Tim Walbrecht von Hannover 96.

Der 21-Jährige ist ein flexibler Defensivspieler, kann innen und rechts verteidigen und auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Zwei Mal gehörte der Mann aus der 96-Jugend in dieser Saison zum Zweitliga-Kader von Hannover, zum Einsatz kam er aber nicht.

Tim Walbrecht zum HFC? Position passt, Erfahrung nicht

Spielpraxis sammelte Walbrecht in der Hinrunde lediglich in der Regionalliga Nord, wo er in fünf Partien ein Tor erzielte. Sein Vertrag in Hannover läuft im Sommer aus, laut „kicker“-Bericht ist er mit seiner Situation aber unzufrieden und denkt über einen Winterwechsel nach. Der HFC habe den Spieler bereits „unter die Lupe“ genommen, heißt es.

Von der Position her würde der in Celle geborene Walbrecht ins Suchprofil passen. Halle hat nach der Versetzung von Kapitän Jonas Nietfeld aus der Abwehr in den Angriff hinten Bedarf erkannt. Allerdings sucht der HFC eigentlich nach erfahrenen Spielern - und das trifft auf den 21-Jährigen eben nicht zu.