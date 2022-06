Feuerwerk, Ausfälle, Krise: HFC-Kapitän Jonas Nietfeld zieht sein 2021-Fazit

Ein Spiel steht 2021 zwar noch aus, die Hinrunde in der 3. Liga ist aber absolviert. Warum das Fazit von Kapitän Nietfeld trotz Sieglos-Serie gemischt ausfällt.

Halle (Saale)/MZ - Das Zeitfenster für eine Zwischenbilanz ist ziemlich klein. Am Samstag steht für den Halleschen FC zum Abschluss des Fußballjahres noch das Auswärtsspiel beim SV Meppen an. Es ist bereits der Auftakt der Rückrunde. Heißt aber auch: Die Hinrunde in der dritten Liga ist vorbei.