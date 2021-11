HFC-Ultras zündeln ihren Klub an die Spitze der Strafentabelle

Pyrotechnik im HFC-Fanblock beim Derby in Zwickau.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für das Fehlverhalten seiner Fans kräftig zur Kasse gebeten.

Insgesamt 7.350 Euro muss der Drittligist muss für zwei Pyro-Shows der Anhänger - am 24. August im Heimspiel gegen Kaiserslautern (3.500 Euro), am 15 September in Zwickau (3.850 Euro) - zahlen.

Mit den Geldstrafen vom Mittwoch übernahm der HFC den Liga-Spitzenplatz in der Strafentabelle mit nun insgesamt 9.600 Euro für drei Vorfälle, die bisher an den DFB zu zahlen sind. Platz zwei in dieser Liste nimmt der 1. FC Kaiserslautern (8.050 Euro) ein.

+++ Meldung vom 28. September 2021 +++

Fußball-Drittligist Hallescher FC ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.450 Euro verurteilt worden.

Am ersten Spieltag gegen den SV Meppen (3:1) hatten Fans des HFC Pyrotechnik abgebrannt. Es ist die erste und bislang einzige Geldstrafe für Halle in der laufenden Saison.