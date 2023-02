Beim Sieg gegen Oldenburg läuft Kapitän Jonas Nietfeld wieder in der Innenverteidigung auf. Welchen Einfluss er hatte und wie er über seine Rolle denkt.

Halle (Saale)/MZ - Angeführt von Jonas Nietfeld erklommen die Spieler des Halleschen FC am Montagabend kurzerhand die Stufen des Unterrangs der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Das war möglich, weil der gesamte Bereich in der südwestlichen Ecke des 49.200 Zuschauer fassenden Stadions menschenleer war.