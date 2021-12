Der Hallesche FC testet am 8. Januar 2022 seine Form beim 1. FC Nürnberg.

Nürnberg/Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC absolviert im kommenden Jahr ein Testspiel beim 1. FC Nürnberg. Wie beide Klubs am Dienstag mitteilten, findet die Partie am 8. Januar in Nürnberg unter Zuschauerausschluss statt. Die Anstoßzeit ist noch offen.

Allerdings arbeitet der FCN derzeit an einer Live-Übertragung des Testspiels. In der 3. Liga geht es für den Halleschen FC am 15. Januar mit dem Heimspiel gegen Türkgücü München weiter.

Hallescher FC verzichtet auf Winter-Trainingslager

Nach dem Spiel beim SV Meppen am Samstag (14 Uhr im Liveticker) gibt es für den HFC zwei Wochen Weihnachtspause, am 2. Januar nimmt das Team dann die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Ein Trainingslager wird es im Januar nicht geben.