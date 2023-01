Weitere Winter-Transfers beim HFC? Das sagt Trainer André Meyer

HFC-Trainer André Meyer hofft auf einen Reifeprozess in seinem Team.

Halle (Saale)/MZ/dpa - Nach der Verpflichtung von Abwehr-Routinier Alexander Winkler plant der Hallesche FC laut André Meyer keine weiteren Verpflichtungen mehr im Januar-Transferfenster. Doch ließ sich der Trainer eine Hintertür offen.

„Sollte sich aber in den kommenden Wochen noch die Möglichkeit ergeben, einen Spieler unter Vertrag zu nehmen, der voll und ganz zu unserer Philosophie passt und gleichzeitig eine sofortige Verstärkung darstellt, dann sind wir sicherlich gesprächsbereit“, sagte Meyer in einem Interview mit dfb.de.

Unklar ist aber, ob der HFC einen weiteren Transfer finanzieren kann - zuletzt war stets nur von einer Planstelle die Rede. Entsprechend sagte Meyer dann auch: „Allerdings vertrauen wir auf unseren Kader und wissen, dass wir auch in aktueller Besetzung eine gute Rolle spielen können.“

André Meyer: „Der Start ins neue Jahr ist extrem wichtig“

Nach vielen unnötigen Punktverlusten in der Hinrunde hofft Meyer auf ein reiferes Restprogramm seiner jungen Mannschaft. „Wir stehen über dem Strich und sind damit aus tabellarischer Sicht im Soll. Allerdings ist die Entwicklung innerhalb der Mannschaft noch nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns das erhofft hatten. In vielen Partien haben wir unnötig Punkte liegen lassen“, sagte der HFC-Coach.

Dies sei als eines der jüngsten Teams der Liga ein logischer Prozess: „Dennoch wollen wir es schaffen, stressresistenter zu werden.“ Der HFC steht nur aufgrund der besseren Tordifferenz nicht auf einem Nichtabstiegsplatz. Am 14. Januar geht es in der 3. Liga mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen weiter.

„Der Start ins neue Jahr ist extrem wichtig“, sagte Meyer: „Nach dem Spiel in Essen folgen für uns zwei Partien vor heimischer Kulisse. In diesen Begegnungen wollen wir uns direkt ein positives Gefühl für den weiteren Saisonverlauf erarbeiten.“