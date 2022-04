Hallescher FC: Wie Florian Schnorrenbergs Fazit nach dem Trainingslager ausfällt

Trotz der Verletzung von Jannes Vollert zieht Trainer Schnorrenberg ein positives Trainingslagerfazit. Was er über Transfers und Ziele für die Saison sagt.

Der Countdown läuft: In knapp zwei Wochen startet Trainer Florian Schnorrenberg mit dem HFC in die Saison.

Wesendorf/MZ - Der Testspielsieg gegen den Regionalligist Berliner AK (2:0) am Samstag rundete das Trainingslager des Halleschen FC in Wesendorf ab. Vor dem Spiel sprach MZ-Redakteur Christopher Kitsche mit Trainer Florian Schnorrenberg darüber, auf welchem Stand er den Fußballdrittligisten nach den Tagen in der niedersächsischen Provinz sieht und wie er die Kadersituation nach der Verletzung von Innenverteidiger Jannes Vollert bewertet.