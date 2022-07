Verdienste und Probleme: Was Schnorrenberg als HFC-Trainer nicht schaffte

Die Zeit von Florian Schnorrenberg endet höchstwahrscheinlich nach anderthalb Jahren. Was der Trainer leistete, welche Defizite er aber nicht beseitigte.

Halle (Saale)/MZ - Bis in den Montagabend hinein lief die Krisensitzung von Vorstand, Verwaltungsrat und Sportchef des Halleschen FC. Ein Ergebnis vom Treffen an geheimen Ort drang zunächst nicht an die Öffentlichkeit. Offensichtlich bestand innerhalb der Klubführung doch einiger Redebedarf, womöglich wurden schon Trainerkandidaten diskutiert.