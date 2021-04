Hallescher FC: Was dem HFC momentan zum Erfolg fehlt

Erst das 1:2 beim 1. FC Magdeburg, nun das 0:2 gegen Hansa Rostock: Der Hallesche FC hat zwei Spiele verloren, in denen er nicht chancenlos war.

Im Gegenteil: Halle dominierte die Spiel zumindest phasenweise, kam immer wieder zu Möglichkeiten. Aber für Punkte haben die Auftritte nicht gereicht, am Ende jubelte stets der Gegner. Was haben die Top-Teams der Liga, was dem HFC fehlt?

Coolness und Effektivität

In der 3. Liga entscheiden oft Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage. Magdeburg nutzt gleich die ersten beiden Chancen zur 2:0-Führung gegen den HFC, auch Hansa traf quasi aus dem Nichts zum 1:0 in Halle. In beiden Spielen hatte der Hallesche FC selber die Möglichkeiten zur Führung oder zum direkten Ausgleich, ließ diese aber liegen. Ein Chancen-Wucher, der am Ende Punkte kostet.

Individuelle Klasse in der Offensive

Bei Halle hat der Angriff zuletzt gut gearbeitet, es fehlen aber oft der letzte Pass und der präzise Abschluss. Martin Röser war ein Aktivposten, aber auch ihm gelingt längst nicht alles, wie seine verpasste Großchance gegen Rostock zeigt. Mathias Fetsch ist fleißig aber glücklos im Abschluss, bei Hilal El-Helwe zeigt die bis dato gute Formkurve zuletzt nach unten.

Das Fehlen von wichtigen Offensiv-Faktoren wie Torjäger Petar Sliskovic und Kreativspieler Benjamin Pintol macht sich gerade in den engen Spielen gegen Top-Teams immer stärker bemerkbar.

Disziplin und Fehlerquote

In Magdeburg war es die Rote Karte für Marvin Ajani, gegen Rostock das Eigentor von Stefan Kleineheismann: Der HFC hilft bei seinen Niederlage gerne mal selber mit.

Ajanis Unbeherrschtheit kostet Halle eine 20-minütige Überzahl, das unglückliche Eigentor dreht das Spiel zu Rostocks Gunsten. Unterm Strich mal Halle momentan immer einen Fehler mehr als der Gegner. Das trägt am Ende auch zu den Ergebnissen bei.

Spielglück

Nicht nur Rico Schmitt, nahezu alle Trainer in der 3. Liga betonen immer wieder die Wichtigkeit einer frühen Führung für den weiteren Spielverlauf. Bei den souveränen Heimsiegen gegen Meppen oder Großaspach gelang Halle ein frühes 1:0, danach lief es rund.

Zuletzt haperte es – in Magdeburg geriet man früh in Rückstand, gegen Rostock blieb die Führung trotz dominanter erster Hälfte aus. „Die Dramaturgie verfolgt uns“, sagte auch Rico Schmitt. In den entscheidenden Szenen - sei es Rösers verpasste Großchance oder Kleineheismanns Eigentor – rutscht der Ball momentan falsch ab. Auch das ist unterm Strich ein Faktor für die ausbleibenden Resultate.

(mz)