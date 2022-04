Hallescher FC: Warum Niklas Kreuzer nie unter seinem Vater Oliver spielen möchte

Halle (Saale)/MZ - Volles Programm für HFC-Spieler Niklas Kreuzer am Donnerstag. Erst stand das Auslaufen mit der Mannschaft nach dem zweiten Testspielerfolg am Mittwochabend bei Germania Halberstadt (6:0) an, bei dem Kreuzer erstmals von Beginn an für die Rot-Weißen auflief. Danach ging es weiter zur Untersuchung zum Arzt - im Spiel am Vortag hatte der Verteidiger einen Schlag aufs Knie bekommen.