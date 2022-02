Hallescher FC - Waldhof Mannheim im Liveticker

Der Hallesche FC empfängt am Samstag den SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Das Spiel im Liveticker!

Halle (Saale)/MZ - Nach drei Siegen in Serie und vier Partien ohne Gegentor will der Hallesche FC seine Erfolgsserie in der 3. Liga weiter ausbauen. Am 28. Spieltag ist am Samstag Aufstiegskandidat SV Waldhof Mannheim im Leuna-Chemie-Stadion zu Gast. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Mannheim -:-

Vor dem Spiel - Eigentlich hat Trainer Meyer keinen Grund, seine Startelf umzubauen. Wäre da nicht die Gelbsperre von Niklas Kreuzer. Die rechte Seite muss also neu besetzt werden. Heißester Anwärter ist Winter-Zugang Sebastian Bösel. Aber es gibt auch andere Optionen...

Vor dem Spiel - 61 Minuten ohne Gegentor fehlen HFC-Keeper Tim Schreiber noch, um einen neuen Vereinsrekord aufzustellen. Den aktuellen hält Kai Eisele, der in der Saison 2018/19 stolze 472 Minuten ohne Gegentor geblieben war. Und auch Trainer André Meyer könnte heute eine Bestmarke einstellen: Vier Siege in Folge schaffte mit Halle in Liga drei bislang nur Sven Köhler in der Saison 2014/15.

Vor dem Spiel - Willkommen zum heutigen Liveticker! Der HFC ist die Mannschaft der Stunde in der 3. Liga und will das auch bleiben. Zwar kommt in Mannheim ein spielstarkes und offensivfreudiges Team nach Halle, doch ist der zuletzt immer selbtbewusster auftretende HFC nicht chancenlos. Ab etwa 12 Uhr starten wir hier den Ticker.