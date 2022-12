Training, Testspiel und Familientag: HFC vor Rückkehr aus der Winterpause

Der HFC startet am Donnerstag in seine Rückrunden-Vorbereitung.

Halle (Saale)/MZ - Lang war er nicht, der Winterurlaub der Profis vom Halleschen FC. Nur 20 Tage nach dem letzten Pflichtspiel im Landespokal bei der ESG Halle bitte Trainer André Meyer seine Spieler am Donnerstag wieder auf den Trainingsrasen.

Um 14 Uhr steht die erste Trainingseinheit am Leuna-Chemie-Stadion an, sie bildet den Auftakt für die Vorbereitung auf die Drittliga-Rückrunde. Für Freitag hat Meyer zwei Trainingsheinheiten angesetzt (10 und 14 Uhr), am Samstag wird nur vormittags trainiert (10 Uhr). Am Nachmittag ist das Team dann ab 14 Uhr beim Familientag auf dem Hallmarkt zu Gast.

Schon am Sonntag steht das erste Testspiel beim Liga-Rivalen FC Erzgebirge Aue an. Anstoß ist um 13 Uhr in Aue, Zuschauer sind nicht erlaubt. Vom 14. bis 21. Dezember absolviert die Mannschaft dann ihr Trainingslager in der Türkei.

Ein zweites Testspiel (8. Januar, 14 Uhr beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig) ist bereits fix, weitere sollen folgen. Die 3. Liga beginnt für den HFC am 14. Januar (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen. Noch 21 Partien stehen bis zum Saisonende aus.