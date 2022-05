Verwirrung um Kreuzer-Sperre beim HFC: Trainer Meyer muss umplanen

Warum es Verwirrung um den Stand der Gelben Karten von Niklas Kreuzer gibt und wie André Meyer die Besetzung der rechten Seite in Würzburg plant.

Halle (Saale)/MZ - Die Sache ist eigentlich ziemlich einfach. Fünf Gelbe Karten und du bist gesperrt. Gilt so für Tom Zimmerschied, Flügelspieler des Halleschen FC. Er muss beim womöglich entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt in der 3. Fußballliga am Sonntag (13 Uhr im Liveticker) bei den Würzburger Kickers zugucken.