Hallescher FC verliert gegen Hansa Rostock: Es ist bitter, sich so zu verabschieden

Der Hallesche FC hat sein Heimspiel gegen Hansa Rostock mit 0:2 (0:0) verloren. Besonders bitter: Ein Eigentor von Stefan Kleineheismann leitete die Pleite ein. Die Stimmen zur Heimniederlage des HFC.

HFC-Trainer Rico Schmitt: „Die erste Halbzeit haben wir in diesem rassigen Spiel gut hinbekommen, hatten zwei gute Chancen, aber es fehlten noch mehr Abschlüsse. Und dann kassieren wir das 0:1, diese Dramaturgie begleitet uns. Hinten raus waren wir wieder am Drücker und bekommen das 0:2 in Unterzahl. Weil Tobias Müller verletzt raus musste, waren wir etwas unsortiert. Nach vorn ist uns etwas die Spielkultur abhanden gekommen.“

Rostock-Trainer Pavel Dotchev: „Wir haben hier mit Ach und Krach gewonnen. In der ersten Halbzeit hatten wir enorme Probleme, haben fast nur verteidigt und zum Glück ist nichts passiert. Nach der Pause haben wir uns dann auch Chancen herausgearbeitet und deshalb vielleicht auch verdient gewonnen. Auf jeden Fall war es ein schweres Spiel, das nach dem Elfmeter entschieden war.“

Stefan Kleineheismann (HFC-Verteidiger): „Wir haben unsere Überlegenheit in der ersten Halbzeit leider nicht ausgenutzt. Vor meinem Eigentor kommt Hansa einmal gut über rechts durch. Ich weiß in der Mitte hinter mir den Stürmer und will den Ball zur Ecke klären. Dann ist das passiert, was wohl jeder Verteidiger schon einmal erlebt hat. Blödes Ding. Das war schon der Knackpunkt, das muss man so sagen. Danach ist das Spiel gegen uns gelaufen. Hansa hat dann auch clever verteidigt.“

Mathias Fetsch (HFC-Stürmer): „Wir hatten in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff, viel Ballbesitz und zwei gute Möglichkeiten. Leider haben wir die nicht genutzt. Meinen Kopfball auch nicht, den hält der Keeper stark. Später laufen wir dem Rückstand hinterher. Da haben uns auch die spielerischen Mittel und das Glück gefehlt. Es ist bitter, sich mit einer Niederlage von unseren Fans aus dem Jahr zu verabschieden.“

