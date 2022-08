Zu harmlos für Punkte: HFC verliert auch das Derby gegen Dynamo

Der Hallesche FC hat am zweiten Drittliga-Spieltag die zweite Niederlage kassiert. 0:2 endete das Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Samstag.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat auch den zweiten Teil des Ostderbystarts in der 3. Fußballliga verloren. Gegen den Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden unterlagen die bemühten aber viel zu harmlosen Rot-Weißen am Samstag vor 11.804 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion mit 0:2. Das Team von Trainer André Meyer steht damit erstmal am Ende der Tabelle.