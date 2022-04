HFC setzt Zeichen und verlängert zwei Verträge

Halle (Saale)/MZ - Kopfhörer im Ohr, Hände in den Hosentaschen und ein Grinsen im Gesicht - so kam Niklas Landgraf am Freitag zum Stadion geschlendert. Er hat es ja nicht weit. Der Profi des Halleschen FC wohnt nur einem Steinwurf vom Arbeitsplatz entfernt. Und das wird er auch für die nächsten drei Jahre.