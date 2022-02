Hallescher FC - Türkgücü München im Liveticker

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC muss schleunigst raus aus seiner Formkrise - da könnte das Heimspiel gegen Türkgücü München am Dienstagabend gerade recht kommen. Denn die Gäste aus Bayern stecken ebenso wie der HFC tief im Abstiegskampf.

Wer heute den Befreiungsschlag schafft? Das berichten wir hier im Liveticker, Anstoß ist um 19 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu)

LIVETICKER: HFC - Türkgücü -:-

Vor dem Spiel - Ein Blick auf die Tabelle zeigt die Brisanz der heutigen Partie. Halle steht mit 23 Punkte aus 23 Partien auf Rang 16, dem letzten Nichtsabstiegsplatz in der 3. Liga. Türkgücü kommt in 23 Partien auf 22 Punkte und ist damit 18.. So eng geht es unten zu, denn auch Duisburg (23 Punkte/17.) und Havelse (20/19.) sind in direkter Schlagdistanz, haben aber beide bereits 25 Spiele absolviert. Wer heute gewinnt, setzt sich also zumindest vorerst ein bisschen ab und verdrängt zudem Verl (25) von Platz 15.

Vor dem Spiel - Nach zwei Absagen steht Trainer André Meyer heute tatsächlich vor seinem Heim-Debüt als Trainer beim Halleschen FC. In seinen bislang drei Auswärtsautritten gab es nur einen Punkt - zuletzt beim SC Verl - aber noch kein Tor. Löst sich heute die Blockade bei Eberwein, Huth und Co.? Oder schicken die nicht nur finanziell angeschlagenen Münchner den HFC noch tiefer in die Krise?

Vor dem Spiel - Willkommen zum heutigen Liveticker! Im Nachholspiel hat der HFC am Abend Türkgücü München zu Gast. Während Halle im Jahr 2022 noch tor- und sieglos ist, machte Türkgücü durch seinen Insolvenzantrag negative Schlagzeilen. Wir starten hier ab 18 Uhr mit dem Ticker.