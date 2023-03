Ohne Cheftrainer Sreto Ristic und Assistent Max Bergmann hat der Hallesche FC am Dienstag die Vorbereitung auf das Kellerduell in der dritten Liga beim SV Meppen aufgenommen.

Halle (Saale)/MZ - Ohne Cheftrainer Sreto Ristic und Assistent Max Bergmann hat der Hallesche FC am Dienstag die Vorbereitung auf das Kellerduell in der dritten Fußballliga beim SV Meppen am Samstag aufgenommen. Beide fehlten erkrankt.