Sven Müller verkündet HFC-Abschied: „Aus tiefstem Herzen bedanken“

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat die Personalie noch nicht bekanntgeben, aber Sven Müller sorgte am Donnerstag selbst für Klarheit: Nach zwei Jahren im HFC-Trikot wird er den Klub nun ablösefrei verlassen - sein Ziel steht dabei wohl auch schon fest.

„Aus tiefstem Herzen möchte ich mich bei jedem einzelnen Fan und Mitarbeiter bedanken, die alle zusammen meine Zeit in Halle besonders gemacht haben“, schrieb der Torhüter bei Instagram: „Ich werde euch Fans und Halle immer gut in Erinnerung behalten.“

Hallescher FC: Keine Vertragsverlängerung für Sven Müller

Der gebürtige Kölner Müller war 2020 vom Karlsruher SC nach Halle gewechselt und hatte seitdem 32 Drittliga-Spiele für den HFC absolviert. Dabei konnte der 26-Jährige zumeist überzeugen und war lange die Nummer eins im Tor. In der abgelaufenen Saison war Müller allerdings mit zwei schweren Verletzungen lange ausgefallen und nur auf sieben Einsätze gekommen.

Damit klärt sich die Torwartsituation beim Halleschen FC immer mehr. In Felix Gebhardt wurde bereits ein neuer Keeper verpflichtet, der deutsche U20-Nationalkeeper kommt auf Leihbasis vom FC Basel aus der Schweiz. Zudem steht Daniel Mesenhöler vor einer Vertragsverlängerung in Halle.

Sven Müller vor Wechsel zu Dynamo Dresden

Die hatte der Klub auch mit Müller verhandelt, ihm ein Angebot unterbreitet und bislang auf eine offizielle Verabschiedung des Keepers verzichtet. Letztlich kam es aber zu keiner Einigung zwischen Klub und Spieler, wohl auch, weil Mesenhöler für den HFC die günstigere Lösung ist.

Wohin es Sven Müller nun zieht, ist offiziell noch unklar. Allerdings berichet die "Bild" am Donnerstagmittag, dass Müller vor einem Wechsel zu Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden steht. Der Keeper soll bereits am Trainingsgelände in Dresden gesehen worden sein. Bei den Sachsen würde Müller auf Jan Shcherbakovski treffen. Auch das Offensivtalent wechselt vom HFC zu Dynamo.