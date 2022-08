Nach Saison-Fehlstart: HFC sucht auf zwei Positionen nach Verstärkung

Halle (Saale)/München/MZ - Der Frust, so ist zu hören, entlud sich beim Halleschen FC hinter verschlossenen Türen an allerhand Gebrauchsgegenständen. Flaschen, Schuhe, was Fußballer eben nach einer Partie so zur Hand haben, flogen am Freitagabend durch die Gästekabine im Grünwalder Stadion.