„Es ist nicht so einfach“: Findet der HFC noch Verstärkung?

Halle (Saale)/MZ/bbi - Gibt es für den Halleschen FC auf der Zielgeraden der Sommer-Transferperiode noch eine Verstärkung? Kein Geheimnis ist, dass der HFC gerne noch einen erfahrenen und wuchtigen Mann für das zentrale Mittelfeld holen würde. Das Geld für einen „Sechser“ mit Profil hat der Vorstand bereits bewilligt.

Allerdings bremste Ralf Minge etwas die Erwartungen. „Natürlich gucken wir, was Sinn macht und was diese junge Mannschaft vielleicht noch benötigt“, sagte der HFC-Sportdirektor am Freitag am Rande des Heimspiels gegen den SV Meppen und ließ dabei durchblicken: „Es ist nicht so einfach.“

Viele Kandidaten gibt der Markt nicht her, zumal der HFC wohl eher keinen aktuell vereinslosen Profi holen will, weil er eine „Soforthilfe“ bevorzugt. Die Auswahl der Kandidaten ist begrenzt, die Konkurrenz groß - und oft finanzstärker oder sportlich ambitionierter als Halle.

„Es sind noch fünf Tage Zeit, die werden wir nutzen“, sagte Minge noch. Inzwischen sind es nur noch gut drei Tage, denn das Sommer-Transferfenster schließt am Donnerstag (1. September) um 18 Uhr. Anschließend könnte Halle nur noch vereinslose Spieler unter Vertrag nehmen.

Transferfenster schließt am 1. September um 18 Uhr

Geschlossen hat Minge seit der Vorwoche die Baustelle im Sturm. „Wir waren personell im Angriff nicht breit aufgestellt. Uns war von Anfang an klar, dass wir dort noch etwas machen wollen“, sagte Minge über den Transfer von Dominik Steczyk, der aus Polen kam und für zwei Jahre unterschrieben hat: „Er bringt noch einmal eine andere Akzentuierung rein. Dominik ist robust, geht in den Strafraum rein, kann aber auch auf dem Flügel spielen. Wir sind glücklich, dass er jetzt hier ist.“

Trotz der eher mageren Punkteausbeute (vier Zähler aus sechs Partien) bleibt Minge optimistisch, was den aktuellen HFC-Kader angeht: „Uns war klar, dass die jungen Spieler Zeit brauchen. Da helfen natürlich Ergebnisse. Was anzumerken ist nach den ersten Spielen: Wir sind absolut konkurrenzfähig. Was die Qualität des Spiels anbelangt, sind wir nicht unzufrieden - aber es ist natürlich auch eine Qualität, Punkte zu holen.“ Ein neuer „Sechser“ sollte diese dringend benötigte Qualität im Optimalfall mitbringen.