Der HFC hat am Montagabend in der 3. Liga mit 3:0 gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth gewonnen. Die Partie ausführlich im Liveticker.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat das Kellerduell der 3. Liga am Montagabend gegen die SpVgg Bayreuth mit 3:0 (2:0) gewonnen. Halle zeigte dabei eine starke Leistung und nutzte seine Torchance recht konsequent. Hier gibt es den Liveticker zum Spiel.

Im Liveticker: HFC - Bayreuth 3:0 (2:0)

Abpfiff - Das Spiel ist aus, Halle gewinnt das Kellerduell verdient mit 3:0! Damit klettert der HFC in der Tabelle sogar auf Rang 15 und vorbei am VfL Osnabrück, dem nächsten Gegner in genau einer Woche. Das war's für heute vom Liveticker!

90. Minute - Latteier sieht noch eine Gelbe Karte.

90. Minute - Steczyk ist heute gut drauf und setzt zum Kunstschuss an - knapp drüber! Drei Minuten werden nachgespielt.

89. Minute - Hektik und Rudelbildung nach einem fiesen Frust-Schubser von Ziereis! Als sich alles wieder beruhigt hat, gibt es Gelbe Karten für Ziereis und Landgraf.

87. Minute - Das muss das 4:0 sein! Steczyk legt eine Kreuzer-Flanke super für Deniz quer, der dann aber zu verspielt noch einmal ablegen will, anstatt selber zu schießen. Bolykis Abschluss wird dann auf der Torlinie geklärt.

86. Minute - Autsch! Casar knallt mit der Stirn an den Hinterkopf von Steininger. Kurze Behandlung und weiter geht's für den HFC-"Sechser".

86. Minute - Die Fans feiern schon den Heimsieg, die Uhr läuft runter. Da wird nichts mehr anbrennen.

83. Minute - Meyer wechselt noch zwei Mal. Bolyki und Gayret kommen für Hug und Zimmerschied. Der Torschütze von 0:1 ist platt, hatte Krämpfe auf dem Rasen.

82. Minute - Immer wieder ist Gebhardt Endstation für die Bayreuther. Der HFC-Keeper entnervt die Gäste sichtlich, wieder ist er Sieger gegen Ziereis.

79. Minute - Ziereis nochmal mit einem Abschluss für die Gäste, aber die sind heute einfach nicht effektiv. Und Gebhardt hat einen starken Tag erwischt. Nietfeld holt sich dann seinen verdienten Applaus ab, er wird gegen Damer ausgewechselt. Der Kapitän hat gut gespielt vorne drin - und vor allem auch getroffen.

77. Minute - Halle ist heute sehr effektiv, auch wenn nicht jeder Ball drin ist. Kolbe rettet sein Team vor dem 0:4 mit einer starken Parade gegen Deniz.

75. Minute - Toooooooooooooor für den HFC! Steczyk mit der Entscheidung zum 3:0. Wie an der Playstation: Der Pole kommt an den Ball, nimmt Tempo auf, dribbelt in den Strafraum, lässt zwei Bayreuther aussteigen und schließt dann cool ab. Sein erstes Tor für den HFC - und das war sehr sehenswert!

72. Minute - Auch die zweite Gelbe Karte geht an die Gäste. Weber sieht sie für ein taktisches Foul an Zimmerschied. Und auch Bayreuths Trainer Kleine sieht die Gelbe Karte, ebenso wie ein HFC-Betreuer. Da hatte es wohl eine kleine Diskussion gegeben auf den Bänken..

70. Minute - Fast ein Eigentor! Hugs Abwehraktion wird gefährlich, aber Gebhardt ist heute ganz stark drauf und kratzt den Ball noch raus.

68. Minute - Die erste Gelbe Karte in dieser Partie sieht Moos nach einem Foul an Steczyk. Es ist aber ein insgesamt sehr faires Kellerduell bislang.

66. Minute - Vollert haut einen Torschuss unters Tribünendach und schießt dbei eine Lampe ab. Bayreuth zieht dann die letzten beiden Joker: Ziereis und Latteier kommen für George und Kirsch. Das waren dann alle Wechsel für heute bei den Gästen.

65. Minute - 6526 Zuschauer sind heute live dabei. Und bis auf die 200 aus Bayreuth wird wohl keiner sein Kommen bereut haben. Der HFC zeigt ein sehr ordentliches Spiel und auch das Ergebnis passt bislang.

63. Minute - Halle verteidigt das alles aufmerksam. George kommt am Strafraum an den Ball, wird dann aber einmal mehr am Schuss gehindert. Bayreuth ist bemüht, aber nicht wirklich zwingend gefährlich.

60. Minute - Jetzt wechselt auch Halle doppelt. Steczyk und Deniz kommen für und Müller und Herzog. Das sind positionsgetreue Wechsel.

58. Minute - Müller verpasst das 3:0! Super bedient von Hug wird der Stürmer beim Schuss noch geblockt. Wenn man keinen Lauf hat, geht so ein Ball eben nicht rein...

57. Minute - Doppelwechsel bei Bayreuth. Zejnullahu und Andermatte gehen runter, Maderer und Groiß sind frisch im Spiel. Maderer ist Stürmer, es wird also offensiver bei den Gästen.

56. Minute - Glück für den HFC! Eine Flanke von Zejnullahu wird immer länger und klatscht an den Pfosten. Gebhardt flog da vergeblich.

54. Minute - Halle spielt weiter nach vorne, stellt sich nicht nur hinten rein. Das sieht nach wie vor gut aus.

50. Minute - Zimmerschied holt den nächsten Freistoß raus, halbrechts 22 Meter vor dem Tor. Kreuzer führt aus, aber genau in die Arme von Keeper Kolbe.

46. Minute - Weiter geht's im Kellerduell! Halle hat nicht gewechselt, dafür aber die Gäste. Der Ex-FCM-Stürmer Steininger kommt für Thomann neu in die Offensive. Da hat es - trotz guter Ansätze - an Durchschlagskraft gefehlt.

Halbzeit - "Man kann zufrieden sein mit der Halbzeit, die Führung ist verdient", sagt auch Ralf Minge bei Magenta Sport. Damit es zu Punkten reicht, muss Halle aber noch einmal 45 ähnlich gute Minuten nachlegen.

Halbzeit - Pause in Halle, unter dem Applaus der Fans gehen die Teams in die Kabinen. Bislang läuft es gut für den HFC, der das bessere Team ist und auch den Spielverlauf auf seiner Seite hat. Meyers Umstellung mit Nietfeld im Angriff geht bislang voll auf, nicht nur wegen des Treffers zum 2:0.

HFC-Kapitän Jonas Nietfeld bejubelt das 2:0. (Foto: imago(Eibner)

45. Minute - Toooooooooooooooooooor für den HFC! Nietfeld erhöht auf 2:0. Casars Flanke leitet die Szene ein, dann zieht Hug im Strafraum ab. Kolbe pariert noch stark, aber Nietfeld reagiert schnell und staubt aus zwei Metern sicher ab.

44. Minute - Bayreuth macht nochmal etwas Druck, kommt gegen die HFC-Abwehr aber nicht durch. Bislang waren die Gäste fast ausschließlich bei Kontern gefährlich, ansonsten steht Halles Viererkette gut.

41. Minute - Landgraf verzieht aus 20 Metern deutlich. Halle setzt aber nach und führt insgesamt verdient.

36. Minute - Dicke Doppelchance für Bayreuth! Aber sowohl bei Georges Kopfball als auch bei Nollenbergers Nachschuss ist Gebhardt zur Stelle und klärt spektakulär.

34. Minute - Gute Konterchance für Bayreuth. Aber George dribbelt sich im Strafraum fest und Landgraf kann klären.

Tom Zimmerschied bringt den HFC gegen Bayreuth in Führung. (Foto: imago/Picture Point LE)

32. Minute - Toooooooooooooooooooor für den HFC! Zimmerschied mit dem verdienten 1:0. Das war ein starker Angriff. Kreuzer wird toll bedient und köpft den Ball vor das Tor, wo "Zimmi" einläuft und den Ball mit dem Knie vorbei an Keeper Kolbe legt und ins Tor trudeln lässt. Sein viertes Saisontor, Bestwert beim HFC.

31. Minute - Immer wieder gibt es Standardsituationen für Halle. Die bringt Kreuzer meist gut, dieses Mal ist seine Flanke aber zu weit.

27. Minute - Halle dominiert jetzt das Spiel. Müller und Kreuzer spielen sich auf rechts mal durch, aber im Strafraum kann Bayreuth klären.

23. Minute - Die anschließende Ecke köpft Nietfeld aufs Tor, aber wieder ist Kolbe zur Stelle. Halle mit einer starken Phase.

22. Minute - .... Kreuzer macht's und zwingt Kolbe zu einer starken Parade. Super Schuss, aber der Keeper macht's nicht minder stark. Beste Chance der Partie bislang.

21. Minute - Foul an Nietfeld, Freistoß für Halle 25 Meter zentral vor dem Tor...

19. Minute - Kreuzers Ballverlust wird fast teuer. Bayreuth kontert, aber Zejnullahu verliert den Ball im Strafraum, anstatt abzuschließen oder querzulegen.

16. Minute - Nietfeld legt ab für Zimmerschied, der beim Abschluss vergeblich die Lücke sucht. Moos blockt zum Eckball für den HFC, der dann keine Gefahr bringt.

15. Minute - Guter HFC-Angriff! Kreuzer wird schön angespielt und flankt scharf ins Zentrum. Zimmerschied kommt zwar an den Ball, ist aber kein begnadeter Kopfballspieler und kriegt ihn nicht mehr aufs Tor.

13. Minute - Ausgeglichener Beginn, Bayreuth versteckt sich hier nicht und hat leichte Feldvorteile. Klare Chancen gab es aber noch für keine Mannschaft.

8. Minute - Halle spielt Müller im Strafraum frei, der Stürmer zieht dynamisch an Bayreuths Keeper Kolbe vorbei, kann dann aber nicht mehr kontrolliert abschließend. Das sah unglücklich aus.

6. Minute - Thomann mit dem ersten Abschluss für die Gäste, der geht aber weit vorbei und drüber.

5. Minute - Taktisch spielt Halle im 4-2-3-1 mit Kreuzer, Vollert, Reddemann, Landgraf - Casar, Herzog - Hug, Zimmerschied, Müller - Nietfeld. Da hat sich Meyer was einfallen lassen...

3. Minute - Nietfeld gleich mittendrin: Landgraf haut den Ball volley vor das Tor, der Kapitän kommt einen Schritt zu spät.

1. Minute - Überraschung beim HFC! Kapitän Nietfeld rückt aus der Abwehr in den Sturm. Das gab es schon lange nicht mehr, allerdings ist Nietfeld ja gelernter Stürmer.

Der HFC ist am Montagabend gegen Schlusslicht SpVgg Bayreuth gefordert. (Foto: IMAGO/Picture Point)

Anpfiff - Der Ball rollt im Leuna-Chemie-Stadion. Halle spielt in den roten Heimtrikots mit weißen Hosen, die Gäste in Schwarz-Gold.

Vor dem Spiel - Angeführt vom Schiedsrichter-Trio kommen die Mannschaften aufs Feld. Das Flutlicht brennt, die Stimmung ist gut, auch aus Bayreuth sind rund 200 Fans mitgereist nach Halle. Die HFC-Anhänger protestieren mal wieder mit ihrem Banner gegen die ungeliebten Montagspiele.

Vor dem Spiel - Die Teams sind zu letzten Instruktionen in den Kabinen, die Fans singen sich schon lautstark warm.

Vor dem Spiel - So gehen die Gäste aus Bayreuth ins Spiel: Kolbe - Heinrich, Felix Weber, Moos, Hemmerich - Andermatt, Kirsch - Thomann, Zejnullahu, Nollenberger - George. Stürmer George (22 Zweitliga-Tore in 123 Partien) ist nach Oberschenkelproblemen also fit geworden. In der Abwehr gibt der 22 Jahre alte Moos sein Drittliga-Startelf-Debüt.

Vor dem Spiel - Schiedsrichter ist heute Lukas Benen, 29 Jahre alt, aus Nordhorn. Er absolviert heute sein 36. Drittligaspiel (höher pfeift er nicht) und sein siebtes mit HFC-Beteiligung. Gute Nachricht: Unter Benen hat Halle noch nie verloren. Die schlechte: Die letzten fünf Partien mit diesem Schiedsrichter endeten allesamt unentschieden.

Vor dem Spiel - Auf der HFC-Bank sitzen heute Mesenhöler, Fünger, Samson, Deniz, Löder, Gayret, Damer, Steczyk. Im Sturm bekommt also Müller den Vorzug vor dem zuletzt schwachen Steczyk. Reddemann ist auch neu im Team für Deniz. Mal sehen wie sich das sortiert, Dreier- und Viererkette sind personell möglich.

Vor dem Spiel - Diese Elf schickt Trainer Meyer für Halle auf den Rasen: Gebhardt - Vollert, Nietfeld, Landgraf - Kreuzer, Casar, Reddemann, Hug - Herzog - Zimmerschied, Müller.

Vor dem Spiel - Heute Abend gibt's eine Premiere im Profifußball: HFC und SpVgg Bayreuth standen sich noch nie gegenüber, weil sie nie in der gleichen Liga spielten.

Vor dem Spiel - Noch gut zwei Stunden bis zum Anpfiff. Am Leuna-Chemie-Stadion öffnen gleich die Tageskassen. Eine stimmungsvolle Kulisse würde André Meyer und seinem Team sicher helfen - aber Tore muss die Mannschaft letztlich selber schießen.

Vor dem Spiel - Gegner Bayreuth konnte nur eins seiner letzten neun Spiele gewinnen, auswärts in Meppen. Überhaupt holte der Klub schon zwei Auswärtssiege und nur einen daheim. Bester Torschütze im Team von Trainer Thomas Kleine ist Alexander Nollenberger (fünf Treffer), allerdings hatte Bayreuth zuletzt größere Verletzungssorgen, vor allem in der Abwehr, wo nur noch ein Innenverteidiger fit ist. Auch vorne fehlt in Jann George ein Mann mit reichlich Zweitliga-Erfahrung.

Vor dem Spiel - Ich wage mal drei Stunden vor Anpfiff den Blick in die Glaskugel, was die Startelf betrifft: Gebhardt - Vollert, Nietfeld, Landgraf - Kreuzer, Casar, Herzog, Hug - Zimmerschied, Müller, Gayret. Viele Ausfälle hat Trainer Meyer heute jedenfalls nicht zu beklagen, seine Auswahl ist entsprechend groß.

Vor dem Spiel - Der HFC geht von Tabellenrang 18 ins Kellerduell. Mit einem Sieg heute würde Halle aber über den Strich klettern, die Abstiegsränge also verlassen. Mögliche wäre Rang 15 bei einem Sieg mit drei Toren Differenz oder Rang 16. Andersrum würde es bei einer Niederlage mit drei Toren Differenz sogar bis ans Tabellenende runtergehen. All das ist aber natürlich nur eine Momentaufnahme.

Vor dem Spiel - Dass es dem HFC-Spiel an Torgefahr fehlt, ist seit Wochen bekannt und immer wieder klar zu sehen. Einer, der das ändern könnte, ist Sebastian Müller. Mit der MZ hat der Angreifer, der im Sommer als großer Hoffnungsträger geholt wurde, über seine Ladehemmungen gesprochen.

Vor dem Spiel - Zwar hat der HFC den schlechtesten Saisonstart seiner Drittliga-Historie hingelegt, doch wird die heutige Partie nicht zum Endspiel für Trainer André Meyer. Er darf - zumindest vorerst - weiterarbeiten, muss aber zeitnah Ergebnisse liefern.

Vor dem Spiel - Mehr Kellerduell geht kaum: Bayreuth kommt als Schlusslicht (neun Punkte) nach Halle. Der HFC hat nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Für Halle ist es bereits das dritte Kellerduell in Folge, die Ausbeute ist bislang dünn: Ein 0:0 gegen BVB II und ein 1:1 bei Erzgebirge Aue. Dabei helfen im Abstiegskampf eigentlich nur Siege...

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Der HFC und Bayreuth schließen heute den 13. Spieltag in der 3. Liga ab. Ab etwa 17.30 Uhr beginnen wir hier mit dem Ticker.