Der Klassenerhalt ist perfekt, beim Halleschen FC wird nun an der Mannschaft der Zukunft gebastelt. Im Kader steht reichlich Arbeit an.

Halle (Saale)/MZ - Es ist mal wieder diese Zeit im Jahr, in der Thomas Sobotzik zwangsläufig an den wohl größten Tag in seiner Karriere als Profi-Fußballer erinnert wird. „Immer wenn das Saisonfinale ansteht, sprechen die Leute darüber“, sagt der Sportchef des Halleschen FC über den 29. Mai 1999, an dem er mit Eintracht Frankfurt Teil des wahnsinnigsten Abstiegskampfes in der Bundesliga-Geschichte wurde.