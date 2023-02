Fokus auf Defensive: So will der HFC auch gegen 1860 München jubeln

Der Hallesche FC siegte am Montag gegen den VfB Oldenburg - und will auch am Freitag gegen 1860 wieder Punkte mitnehmen.

Halle (Saale)/MZ - Wer zu schnell zu viel will, läuft Gefahr zu stolpern. Deshalb: Lieber behutsam einen Schritt nach dem anderen machen und so an das Ziel kommen. So in etwa könnte man des Vorgehen des Halleschen FC beschreiben.