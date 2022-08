Lok-Test macht Hoffnung: HFC besteht „Mutprobe“ in Leipzig

Halle (Saale)/MZ - Große, zusätzliche oder erweiterte Maßnahmen für das Mentale gab es beim Halleschen FC in der vergangenen Trainingswoche nicht. Von der Anbringung einer Aufschrift des fast schon zum Mantra gewordenen Satzes in der Kabine war in jedem Fall nichts zu hören. Die Forderung von Trainer André Meyer an die Mannschaft war auch so schon klar und deutlich genug: „Mehr Mut bitte!“

