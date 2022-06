Große Erwartungen: Youngster Sebastian Müller nimmt den Druck beim HFC an

Sebastian Müller (r.) beim Trainingsspiel in Heiligenstadt

Heiligenstadt/MZ - Wo es letztlich hängen wird, vielleicht im Schlafzimmer, an einem schönen Plätzchen in der Küche oder doch im Eingangsbereich, das weiß Sebastian Müller noch nicht. Sicher ist für den neuen Stürmer des Halleschen FC aber: Wenn er Anfang Juli eine Wohnung in Halle bezieht, dann wird ein für ihn persönlich bedeutsames Schmuckstück zuerst ausgepackt.