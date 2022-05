Saison-Einzelkritik Teil 2: So haben wir die HFC-Profis benotet

Halle (Saale)/MZ - Die Anfälligkeit in der Defensive - eine der Hauptgründe warum der Hallesche FC im Herbst mal wieder in eine handfeste Krise schlitterte. 31 Gegentore aus 20 Spielen bedeuteten da den fünftschlechtesten Ligawert. In der Offensive herrschte aber ebenso Stagnation, eine klare Spielidee war nicht erkennbar.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<