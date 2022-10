HFC rutscht vor Kellerduell auf den vorletzten Tabellenplatz ab

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC steht seit Samstag in der 3. Liga noch mehr unter Druck. Weil die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt siegten, rutschte der HFC vorerst mit acht Punkten aus zehn Spielen auf dem 19. Tabellenplatz ab.

Erzgebirge Aue (3:1-Sieg in Oldenburg, jetzt neun Punkte) zog am Samstag ebenso an Halle vorbei wie die SpVgg Bayreuth (1:0-Sieg in Meppen (neun Punkte).

Damit kommt es am Montagabend zum echten Kellerduell im Leuna-Chemie-Stadion, wenn der HFC das Schlusslicht Borussia Dortmund II (acht Punkte) empfängt (19 Uhr im Liveticker).

3. Liga: HFC wäre bei Niederlage gegen BVB II Schlusslicht

Schon ein Remis könnte dem HFC aber reichen, um die Abstiegsränge zu verlassen - je nachdem, wie Rot-Weiß Essen (aktuell neun Punkte) am Sonntag beim SC Freiburg spielt. Ein Sieg gegen BVB II wäre aber auf jeden Fall ausreichend, um wieder über den Strich zu klettern. Klar ist aber auch: Verliert Halle, ist das Team nach elf Spieltagen Schlusslicht der 3. Liga.