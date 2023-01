Ohne Tom Zimmerschied ins erste Heimspiel der Saison

HFC-Trainer André Meyer und seine Mannschaft könnten am Sonntag, wie schon in Essen, widrige Wetter-Bedingungen erwarten.

Halle (Saale)/MZ - Als hätten sie beim Halleschen FC derzeit nicht schon genug Themen abseits des Fußballs, kam bei der Vorbereitung auf das erste Drittliga-Heimspiel des Jahres am Sonntag gegen Wehen Wiesbaden (14 Uhr im Liveticker) noch ein weiteres hinzu: Für den Spieltag ist Schneefall in Halle angesagt – am Donnerstag trainierte die Mannschaft wegen der frostigen Temperaturen auf Kunstrasen in Neustadt.