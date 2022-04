Landgraf erzielt Eigentor, obwohl er gar nicht mehr auf dem Feld sein sollte

Halle (Saale)/MZ/bbi - Im 147. Drittliga-Einsatz für den Halleschen FC hat Niklas Landgraf endlich sein erstes Tor erzielt - leider war es ein Eigentor. Am Dienstagabend grätschte der 26-Jährige eine scharfe Flanke von Aaron Opoku in den eigenen Kasten und sorgte so für die 3:1-Führung des VfL Osnabrück im Drittliga-Nachholspiel in Halle.