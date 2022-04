Neue Rolle für Julian Guttau: Blüht HFC-Talent unter André Meyer wieder auf?

Halle (Saale)/MZ - An die Trainingstaktung unter dem neuen Trainer André Meyer muss sich auch Julian Guttau erst einmal gewöhnen. Schwitzen im Kraftraum, danach eine fußballspezifische Einheit auf dem Platz stand für den 22-Jährigen und die weiteren Offensivspieler des Halleschen FC am Mittwochvormittag an.