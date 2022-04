Hallescher FC: Nach Triumph gegen FCM geht es um die Konstanz - Neue Startelf-Chance für Guttau?

Halle (Saale)/MZ - Inzwischen liegt der so überraschende wie überaus emotionale Triumph schon fast eine Woche in der Vergangenheit. Die positive Wirkung auf die allgemeine Gemütslage beim Halleschen FC hält aber unverändert an. „Es war ein unfassbares Spiel“, schwärmt Julian Guttau, als wäre er gerade erst vom Platz gekommen, nach diesem 3:2 im Derby der 3. Liga gegen den 1. FC Magdeburg. „Wenn man wie ich in dem Verein groß geworden bin, weiß man natürlich umso mehr, was das den Menschen bedeutet“, betont der 21-jährige Hallenser. Mit seinem HFC den großen Rivalen Magdeburg zu schlagen, das ist auch für den fußballspielenden Sohn der Stadt etwas besonderes.