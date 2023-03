Niklas Kreuzer sah beim 2:2 beim SC Verl am Freitagabend seine fünfte Gelbe Karte.

Paderborn/MZ - Wenn der Hallesche FC am Dienstagabend in der englischen Woche der 3. Liga Viktoria Köln empfängt (19 Uhr im Liveticker), fehlen gleich beide Kapitäne. Nach der Verletzung von Jonas Nietfeld holte sich Niklas Kreuzer am Freitagabend beim 2:2 gegen den SC Verl eine Sperre ab.