Hallescher FC nach 1:4-Pleite in Meppen am Boden

Der Hallesche FC trudelt in der 3. Liga immer tiefer in den Abstiegskampf. Im letzten Spiel des Jahres 2021 gab es eine deutliche Niederlage beim SV Meppen.

Meppen/Halle (Saale)/MZ - War es das dann doch für Florian Schnorrenberg? Denn auch mit dem Rückrundenstart geht die Talfahrt des Halleschen FC in der dritten Fußball-Liga weiter. Von wegen Hoffnung zur Weihnacht. 1:4 verlor die am Ende desolate Mannschaft von Coach Schnorrenberg am Samstagnachmittag beim SV Meppen.