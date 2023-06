HFC holt zweiten Neuen: Talent soll Druck in der Offensive machen

Halle (Saale)/MZ - Die Bestätigung dessen, was sich seit Tagen angedeutet hatte, kam am Dienstagvormittag: Dynamo Dresden vermeldete die Verpflichtung Tom Zimmerschieds, der in der abgelaufenen Saison Topscorer des Halleschen FC war. Der Offensivmann unterschrieb einen Vertrag bis 2025.