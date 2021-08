Hallescher FC: Kein Eilers-Comeback in Sicht, auch Zimmerschied ist verletzt

Halle (Saale)/MZ - Gerade einmal 29 Minuten stand Justin Eilers in dieser Saison als Einwechselspieler für den Halleschen FC auf dem Rasen: Acht Minuten waren es gegen Meppen und 21 Minuten gegen Türkgücü München. Seit dem dritten Spieltag fehlt der 33-Jährige verletzt mit einer Patellasehnenreizung.

Wie lange der HFC noch auf den erfahrenen Angreifer verzichten muss, ist nach wie vor unklar. „Das ist schwer zu sagen“, glaubt Eilers selbst. Ein schnelles Comeback schon in den nächsten Spielen schloss er am Freitagabend am Rande des HFC-Heimspiels gegen Verl (4:4) im Gespräch mit „Magenta Sport“ aber indirekt aus.

Justin Eilers hofft auf Rückkehr ins Lauftraining beim Halleschen FC

Zwar habe er „diese Woche riesige Fortschritte gemacht“, doch braucht er weiterhin Geduld: „Ich bin guter Hoffnung, dass es in den nächsten Wochen dann auch ins Lauftraining geht und dann auch hoffentlich bald zurück auf den Platz.“ Ein konkreten Zeitrahmen nannte er nicht, aber ohne Mannschaftstraining wird es kein Comeback geben - und das kann entsprechend noch Wochen dauern.

Eilers war einer von sieben Spielern, die beim HFC aktuell verletzungsbedingt fehlen. Beim Heimspiel gegen Verl (4:4) kam wohl noch ein achter hinzu. Ausgerechnet der so formstarke Tom Zimmerschied musste schon vor der Halbzeit mit einer Schulterverletzung vom Feld.

Tom Zimmerschied kugelte sich gegen SC Verl die Schulter aus.

„Schulter ist raus und wieder reingesprungen, ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist“, gab HFC-Co-Trainer Daniel Ziebig eine erste schnelle Diagnose. Trainer Florian Schnorrenberg sprach nach Abpfiff von einem „Wehrmutstropfen“: „Ich hoffe, dass der Junge schnell zurückkommt und dass mal keine OP ansteht.“

Denn weitere Ausfälle würde der HFC-Kader kaum noch ohne Qualitätsverluste verkraften können. Da hilft es sicherlich, dass Halle am Samstag die Verpflichtung von Mittelfeldtalent Elias Löder bekanntgab. Außerdem hat der Klub am kommenden Ende spielfrei, weil das Ost-Derby in Zwickau abgesagt wurde.

Zeit zur Erholung also für alle Spieler nach dieser anstrengenden, aber erfolgreichen englischen Woche. Seinen Profis gab Schnorrenberg am Sonntag und Montag frei, erst am Dienstag geht es mit dem Trainingsbetrieb weiter.