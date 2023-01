HFC-Kapitän Jonas Nietfeld arbeitet an seinem Comeback.

Halle (Saale)/MZ/cki/bbi - Mit einer lockeren Trainingseinheit ist der Hallesche FC am Montag ins Jahr 2023 gestartet. Bis auf Stürmer Sebastian Müller sowie die Lanngzeitverletzten standen Trainer André Meyer am Mittag alle Profis zur Verfügung. Müller soll seine Grippe in Ruhe auskurieren und trainierte nur individuell.