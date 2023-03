Nach MZ-Informationen ist Jonas Nietfeld bereit, sogar im Abstiegsfall zu bleiben. Vor dem Kellerduell in Meppen glaubt er aber fest an den Klassenerhalt.

Kapitän Jonas Nietfeld geht beim HFC voran - und will das auch in den kommenden Jahren tun.

Halle (Saale)/MZ - An diesem 11. Februar zum Vergessen ging die eigentlich bemerkenswerte Geste aus nachvollziehbaren Gründen unter. Viel zu frustrierend war dieses 1:3 gegen den SC Freiburg II, der Sturz an das Tabellenende der dritten Fußballliga, als dass der einzige Torjubel des Halleschen FC in der Nachbetrachtung eine große Rolle gespielt hätte.