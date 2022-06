Hallescher FC in der Kaderanalyse: Wo dringend Verstärkung her muss

Halle (Saale) - Die letzten Eindrücke sammelte Ralf Minge in erstaunlicher Positionierung. Umringt von Funktionären des 1. FC Magdeburg beobachtete der neue Sportchef des Halleschen FC am Samstag in Halberstadt ganz für sich die Qualifikationspartie für den DFB-Pokal (2:3). Auf der mit Blau-Weißen bevölkerten rechten Tribünenseite war er ziemlich ungestört, konnte sich so ganz auf das Spiel und gelegentliche Notizen konzentrieren. Die werden sicher in die jetzt anstehenden Entscheidungen einfließen.

