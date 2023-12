Vielen Dank, dass Sie sich registrieren. Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten. Hier einloggen Sie sind noch kein Abonnent? Registrieren

Halle (Saale)/MZ - Die letzten Meter sind nicht nur die schwersten, sie bergen auch besondere Stolperfallen, findet Nico Hug. Von einer „gefährlichen Woche“ spricht der Verteidiger des Halleschen FC gar vor den letzten Spielen des Kalenderjahres in der dritten Fußball-Liga am Samstag (14 Uhr) bei Borussia Dortmund II und bei Rot-Weiss Essen am Dienstag (19 Uhr). In denen geht es für den HFC darum, den Abstand von vier Punkten auf den ersten Abstiegsplatz nicht kleiner werden zu lassen, ihn bestenfalls sogar zu vergrößern.