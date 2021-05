Hallescher FC - Hansa Rostock: Terrence Boyd und Bentely Baxter Bahn scherzen im TV-Interview bei Magentasport

Halle (Saale) - Sie konnten schon wieder gemeinsam scherzen nach Abpfiff: Das 1:1 zwischen dem Halleschen FC und Hansa Rostock am Samstag in der 3. Liga war ein insgesamt gerechtes Resultat. Zumindest darin waren sich HFC-Torjäger Terrence Boyd und Ex-HFC-Profi Bentley Baxter Bahn, der seit Sommer für Rostock spielt, vor dem Mikrofon von Magentasport ...

Sie konnten schon wieder gemeinsam scherzen nach Abpfiff: Das 1:1 zwischen dem Halleschen FC und Hansa Rostock am Samstag in der 3. Liga war ein insgesamt gerechtes Resultat. Zumindest darin waren sich HFC-Torjäger Terrence Boyd und Ex-HFC-Profi Bentley Baxter Bahn, der seit Sommer für Rostock spielt, vor dem Mikrofon von Magentasport einig.

Boyd hatte den HFC in Führung geschossen, doch nach der Pause wurden Bahns Rostocker stärker und glichen aus. „Sehr schade, dass wir den Start der zweiten Halbzeit verpennt haben. Da standen wir nur hinten drin und haben um das Gegentor gebettelt“, sagte Boyd und folgerte: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Aber ich hatte uns schon den Dreier zugetraut.“

Bentley Baxter Bahn: Besonders Spiel beim Ex-Klub HFC

Auch Bahn sah zwei völlig verschiedene Hälften im Ost-Duell. „Die erste Halbzeit waren wir nicht so da, die ging an den HFC. Die zweite Halbzeit geht an uns, wir kamen gut aus der Kabine. Es ist schon ein gerechtes Ergebnis“, sagte der Spielmacher und fing sich für seine Spielanalyse gleich einen Spruch von Kumpel Boyd ein.

„Man sieht wieder, dass er keine Ahnung vom Fußball hat. Wir waren klar besser, auch optisch“, scherzte Boyd und lachte los, als Bahn schon bissig konterte: „Ich wusste gar nicht, dass du noch da bist. Ich habe dich die zweite Halbzeit gar nicht gesehen...“

Für den Ex-HFC-Profi gab es nur einen Punkt bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. „Für mich war es heute hier ein besonderes Spiel nach einer sehr speziellen Woche“, sagte Bahn mit Blick auf die fünf positiven Corona-Tests bei Hansa Rostock unter der Woche.

Und auch Boyd konnte der Partie trotz der ersten Punkteteilung der Saison noch etwas abgewinnen: „Spielerisch geht es bei uns in die richtige Richtung.“ Daran will der HFC schon am Dienstag anknüpfen, wenn das Nachholspiel beim Krisenklub MSV Duisburg ansteht (19 Uhr im Liveticker). (mz/bbi)