Der Hallesche FC gibt am Dienstagabend in Essen einen sicheren Vorsprung aus der Hand und verliert. Es droht ein Abstiegsplatz zum Fest. Womit Trainer und Kapitän hadern.

Hallescher FC hadert nach Niederlage: „Es fehlt an Qualität“

HFC gibt in Essen Führung aus der Hand

Essen/MZ. - Das einzige, was nach diesem denkwürdig bitteren Abend im Dauerregen von Essen blieb, war Zweckoptimismus. „Ich habe es in den vergangenen Jahren schon oft erlebt, dass wir es in der Rückrunde rumgerissen haben. Das werde ich der Mannschaft mit auf den Weg geben“, sagte Jonas Nietfeld mit einem Blick, der nicht leerer hätte sein können, nachdem der Hallesche FC bei Rot Weiss Essen einen 2:0-Vorsprung verspielt und 2:3 verloren hatte.